Hep birlikte Engelsiz Kent Edirne için çalışmaya devam edelim” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Bir kenti engelliler için dizayn ederseniz; herkes için yaşanabilecek bir kent oluşturmuş olursunuz” dedi.

Engelli vatandaşların da, bu dünyada, bu ülkede, bu kentte yaşayan her birey gibi kimseye muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirebilmelerinin en temel insan haklarından biri olduğuna dikkat çeken Gürkan, mesajında şunlara yer verdi:

“Engelli vatandaşlarımızın bu kentte özgürce yaşamaları bir temenni değil; kenti yönetirken göz önüne aldığımız en temel öncelik. Dünya’da çok tartışılan bir kavram var. “Modern şehir çağdaş şehir nasıl olmalı?” diye. Elbette bunun çok farklı tanımları var. Bizce modern ve çağdaş bir şehir kavramı şudur, bir engelli vatandaş sabah tek başına evinden çıkıp şehre gidip tek başına tüm işlerini halledebiliyorsa ve yine tek başına evine dönebiliyorsa o şehir çağdaş ve modern bir şehir olmuştur. Bunun anlamı oradaki yöneticiler, bir engellinin o şehirde yaşaması için tüm engelleri kaldırmış demektir. Peki, Edirne böyle bir şehir mi? Maalesef değil. Peki, dünyada böyle bir şehir var mı? Maalesef yok. Ama bu hedefe ulaşmak için basamakları aşmaya devam edeceğiz. Bir kenti engellilere göre dizayn ederseniz, aslında herkes için yaşanabilir bir kent oluşturmuş olursunuz. Bu hedef doğrultusunda engelleri ortadan kaldırmak, hayatlarını daha da kolaylaştırmak adına projelerimize her geçen gün bir yenisini daha ekliyoruz ‘Engel Sadece Yüreklerde’ solgunuyla çıktığımız yolda; ‘Engelsiz Kent Edirne’ hedefini gerçekleştirmek için durmadan çalışamaya devam ediyoruz. Engellilere yönelik toplu taşıma araçlarını hizmete sunarak ve kentin belli noktalarında hizmete sunduğumuz engelli aracı şarj dolum istasyonlarıyla engelli vatandaşlarımızın kent içinde özgürce dolaşabilmelerini amaçlıyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hizmete sunduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezi’yle engelli vatandaşlarımıza rahat nefes alabileceği alanlar meydana getirmeye devam ediyoruz. Engelsiz Kent Edirne hedefimizin önemli bir parçasını oluşturan bu merkezimiz, engelli vatandaşlarımıza farklı çalışmalar yapabilecekleri birçok olanak sağlıyor. Engelli vatandaşlarımızın özgürce yaşaması için ciddi ve önemli adımlar atıyoruz. Aslında hepimiz için en temel öncelik yüreklerdeki engelleri aşarak, özgürlüğe yol vermek. İyi bir yaşam, iyi bir kent için engelli vatandaşlarımızı görmezden gelmeyelim. Bu vesile ile tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftasını kutluyor, onları sevgiyle kucaklıyorum. Engelli vatandaşlarımızın ailelerine ve öğretmenlerini de engellilerin yaşamlarına ışık tutukları için saygıyla selamlıyorum.”