Edirne Belediyesi 20 bin kutu kandil simidi dağıttı

Edirne Belediye Başkanlığı, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’nde 20 bin kutu kandil simidi dağıttı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Saraçlar Caddesi’nde kandil simidi ikramında bulundu.

Edirnelilere kandil simidi ikramında bulunduklarını belirten başkan Gürkan, "Edirne Belediyesi olarak sizlerinde çok iyi bildiği gibi her kandilde geleneksel olarak aşağı yukarı 15-20 bin kutu kandil simidi dağıtıyoruz. Edirneli hemşerilerimize, Edirne’ye ziyarete gelen misafirlerimize geleneğimizi bozmadan bu Kadir Gecesi de devam ettiriyoruz" dedi.

"Sokak iftarının bu sene dördüncüsünü düzenleyeceğiz"

Bu yıl Saraçlar Caddesi’nde dördüncüsü düzenlenecek olan sokak iftarı hakkında konuşan Gürkan, "Bu yıl dördüncüsünü yapacağımız halk iftarı veya sokak iftarı yine Saraçlar Caddemizde Kadir Gecemizde geleneksel olarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl hem Kadir Gecesi’nde hem Saraçlar Caddesinde hem de Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın kurduğu iftar çadırındaki iftarımızı düzenlemiştik. Yaklaşık 10 bin vatandaşımıza iftar vermiştik bu mübarek gecede. Bu sene bu sayının daha az olacağını öngörüyoruz. Çünkü yağışlar nedeniyle gerçekten ziyaretçi sayımızda bir azalma var. Tur operatörleriyle görüştüm. Onların hepsi de yağışlar nedeniyle turların durduğunu söylüyorlar. Ben bu vesileyle Edirneli hemşerilerimizin, milletimizin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi’ni kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kaydetti.