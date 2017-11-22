Edirne Belediyesi 2018 yılı bütçesi belirlendi.

Edirne Belediyesi’nin 2018 yılı gelir-gider bütçesi 262 milyon 423 bin TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Meclis üyelerine seslenerek “Kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır. 3,5 yılda Edirne’de 30 yıldır alınmayan kararları aldınız. Aldığınız kararlar Edirne’nin ve Edirnelilerin doğrudan yaşamına dokunan kararlar. İnsanlar unutsa bile bu kararları tarih unutmayacaktır” dedi.

Belediye Meclisi’nin Kasım Ayı 1. Oturumunun 2. Birleşimi Belediye Meclis Salonu’nda Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın başkanlığında görüşüldü. 2018 yılının bütçesinin görüşüldüğü mecliste meclis üyeleri oylama öncesinde görüşlerini dile getirdi. Söz almak isteyen meclis üyelerini tek tek dinleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, siyasi parti ayrımı yapmadan Edirne ortak paydasında buluşan tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte 3,5 yıldır Edirne’nin konforu, gelişimi ve yaşam standartlarının artması, adına el birliğiyle mücadele ettiklerini ifade eden Gürkan, “Bu konuda hiçbir zaman partizanlık yapmadık. 2014 seçimlerinde; bütün il başkanları da ‘Söz konusu Edirne ise gerisinin teferruat olduğunu’ beyan etmişti. Nasıl bir başarısızlığın bedeli varsa, başarının da varHangi bakan yardım etmişse, hangi il başkanı yardım etmişse söyledim. Bundan gocunmadım da. Siyaset halka hizmet için, insanların yaşam kalitesini yükseltmek için vardır. Siyaset bir amaç değil memlekete, insana, vatana hizmet etmek için bir araçtır. Edirne ortak paydası olan herkesi kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Göreve geldiklerinden Edirne’nin çok ciddi eksikleri olduğunu anlatan Gürkan, “Edirne, atık su arıtması olmayan ender şehirlerden biriydi. 5 Ekim’de ihalesi yapıldı. Bir firma belirlendi. İtiraz süresi bekleniyor. İtiraz olmazsa İller Bankası o firma ile sözleşme yapacak ve İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için inşaat başlayacak. Edirne, tarihinde ilk kez bir arıtmaya kavuşmuş olacak. 2015’te DSİ ile bir protokol yaptık. Kırklareli Kayalı Barajı’ndan 58 kilometrelik mesafeden binlik çelik borularla yılda 20 milyon 500 metreküp su almak üzere anlaştık. Bu gelen suyu arıtmak için yeni bir içme suyu arıtma tesisi gerekiyordu. Bunu bizim adımıza DSİ yapacak ve biz de 30 yılda 30 eşit taksitle ödeyeceğiz” diye konuştu.

4 Aralık’ta da altyapı ihalesini yapacaklarını ifade eden Gürkan, “3,5 yılda temel belediyecilik hizmetlerin tümünü hayata geçirmiş olacağız. Değerli meclis üyelerim bu bağlamda lütfen kendinizle gurur duyun. Çünkü bu meclis 30 yıldır alınmayan kararları aldı. Her biriniz kendinizle ne kadar gurur duysanız hakkınızdır. Bu meclisin başardıkları başkadır. 60 yıllık sorun çöpü, arıtmayı, içme suyu projesini başarmıştır. Aldığınız kararlar, Edirne’nin ve Edirnelilerin doğrudan yaşamına dokunan kararlar. İnsanlar unutsa bile bu kararları tarih unutmayacaktır” dedi.

Daha sonra 2018 yılının bütçesi işaret usulü ile tek tek oylandı ve yapılan oylamada Edirne Belediyesi’nin 2018 yılı gelir-gider bütçesi 262 milyon 423 bin TL olarak oybirliği ile kabul edildi.