Çevre ve Sağlık Bakanları Konferansı’na Edirne Belediyesi gözlemci olarak katıldı. Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi’nin konferansa gözlemci olarak katılan Türkiye’deki iki belediyeden biri olduğunu söyledi.

6. Çevre ve Sağlık Bakanları Konferansı, 13-15 Haziran 2017 tarihinde Çek Cumhuriyeti Ostrava’da gerçekleştirildi. Konferansa Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının şehirleri ve ulusal ağları olarak, DSÖ Sağlık Bölgeleri Ağı’na dahil olan bölgelerle birlikte katıldı. Konferansa Edirne Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi de gözlemci olarak yer aldı.

6. Çevre ve Sağlık Bakanları Konferansı’na Edirne Belediyesi adına katılan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu yaptığı açıklamada, “Sağlıklı Şehirler Ağı ile Sağlık Bölgeleri Ağı; 6. Çevresel ve Sağlık Bakanları Konferansı’nın gündemi; Avrupa Sağlık ve Esenlik Politikası ve Stratejisi olan sağlık 2020’nin hedefleri ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürebilir Kalkınma Gündemi arasındaki önemli bağlantılarının bilincindeyiz. Eyleme geçme gücümüzü vurguluyor ve insanların ve dünyamızın sağlığını korumaya yönelik hedeflerimiz konusunda başarısız olamayacağımıza inanıyoruz. Şehirler ve bölgeler bu kapsamda anahtar öneme sahip ortaklardır. Ve daha sağlıklı ve mutlu yerlerin oluşturulması konusunda yönetişimin bir çok katmanını etkileme gücüne tüm insanlara hizmet edecek süreçlere ve sadece mevcut nesil için değil gelecek nesiller için de daha sorumluluk sahibi, daha bilinçli ve daha anlamlı toplulukları oluşturma imkanlarına sahiptir” dedi.