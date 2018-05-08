Edirne Belediyesi güreşçileri Kırkpınar’a hazır

Edirne Belediyesi Güreş Takımı, 5 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Kağıthane Güreşleri’nde ve 6 Mayıs Pazar günü Tekirdağ Ergene Belediyesi’nin düzenlediği güreşlerde büyük başarı gösterdi.

Kağıthane Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Kağıthane Yağlı Güreşleri’nde toplamda 14 boyda Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 300 pehlivan Hasbahçe Güreş Sahası’nda kıran kırana mücadele ettiler. Edirne Belediyesi Güreş Takımı’ndan, Doğuş Pınarbaşı, Tozkoparan Boyu’nda 2. olurken, Berkay Öz Tozkoparan Boyu’nda 3. oldu. Atakan Makas ise Deste Büyük Boy’da 1.lik kürsüsünün en tepesine çıktı.

Ergene Belediyesi ev sahipliğinde; Velimeşe Mahallesi’nde düzenlenen “Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Güreşleri’nde” çok sayıda güreşçi kıyasıya mücadele etti.

Tekirdağ Ergene Belediyesi’nin 6 Mayıs Pazar Günü düzenlediği güreşlerde; Edirne Belediyesi Güreş Takımı farklı boylarda önemli başarılar elde etti. Güreşlere katılan Edirne Belediyesi Güreşçileri’nin aldıkları başarılar ise şöyle sıralandı: Minik-2 Boy Arda Bati 3.’üncü. Tozkoparan Boy, Görkem Karabıyıklılardan 1.’inci, Doğuş Pınarbaşı 2.’inci oldu.

Ayak Boyu’nda Mert Ertan 3.lük madalyasının sahibi olurken; Küçük Orta Küçük Boy’da Yiğit Gider 3., Küçük Orta Büyük Boy’da Ufuk Yanık 1., Büyük Orta Boy’da Serkan Üdüller 3. oldu. Küçük Orta Küçük Boy’da ise Abdülbaki Kara 1.’lik kürsüne yükseldi.

Edirne Belediyesi Güreş Takımı Antrenörü Talat Çelik, takım olarak farklı boylarda birçok madalyanın ve kürsünün sahibi olduklarını belirterek, “Edirne Belediyesi Güreş takımı olarak yoğun bir sezona girdik. Hafta sonu katıldığımız güreşlerde farklı boylarda başarılara imza attık. Temennimiz göstermiş olduğumuz bu başarıyı yaklaşan 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nde de sergilemek. Başta Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan olmak üzere bizden maddi ve manevi desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.