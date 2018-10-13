Edirne Belediyesinden amatör spora 154 bin TL'lik destek

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, amatör spor kulüplerine 4,5 yıldır verdiği maddi desteğe devam etti. Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda (ASKF) amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile bir araya gelen Gürkan, 44 kulübe toplamda 154 bin TL yardımda bulundu. 2014 yılının Mart ayında amatör sporla ilgilenen 7-8 arkadaşla bir toplantı yaptığını belirten Gürkan, “'Orada sorunlar nedir?' dediğimizde en büyük sorunun lisans ücretleri, en büyük şikayetin de belediye bütçesinden amatör spor kulüplerine ayrılan payların belli bir keyfiyete göre belli kulüplere ya da yakın olan kulüplere dağıtıldığı söylenmişti. Ben de bu parayı belli bir sistem içerisinde dağıtacağımı belirttim. Bugüne kadar bu sözümüzün arkasında durduk. Kuşkusuz verilen hep çok; alınan hep azdır. Bütün dünyada bu genel kuraldır. Gönül ister ki amatör spor kulüplerinin bütün maddi ihtiyaçlarını karşılayabilelim. Ama tabii bu sadece bizde değil, dünyanın bütün ülkelerinde hiçbir kurum amatör spor kulüplerinin bütün giderlerini karşılayamıyor. Çünkü buna yetişmek mümkün değil. Bir can suyu anlamında bir takım destekler yapılıyor” diye konuştu.

Edirne ASKF'ye amatör spor kulüplerini bir çatı altında topladığı için teşekkür eden Gürkan, “Edirne Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine destek olmak gibi bir mecburiyetimiz yok. Ama bir Edirneli olarak buna mecburuz. ASKF gibi kurumlara sahip çıkacağız ki Edirne'de amatör sporu belli bir çıtanın altına düşürmeden hep yukarıya doğru taşıyabilelim. Bu kararımız bugün var, önümüzdeki dönemde de sürecek. Önümüzdeki dönemde amatör spor kulüplerine destek vermeye devam edeceğiz. Belediyenin bütçesindeki oranları sizlerin belirlediği kriterlerle önümüzdeki 5 yıl daha sizlere dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.