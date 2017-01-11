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11 Ocak 2017 15:52

Edirne Belediyesi’nden gazetecilere özel gece

Edirne Belediyesi’nden gazetecilere özel gece

11 Ocak 2017 15:52

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Edirne’nin kimliği, vizyonu, marka değeri ve geleceğe taşınması hepimizin ortak kaderi ve hepimizin ortak sorumluluğu. Bu sorumluluğu sizlerle paylaşıyor olmak benim için ayrı bir mutluluk, ayrı bir keyif” dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Acar Restoran’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediye tarafından düzenlenen yemeğe Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır ve Çiğdem Gegeoğlu, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Fikret Dişlioğlu, Basın İlan Kurumu Edirne Şube Müdürü Ebubekir Günel, Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Savaş, Balkan Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Soydan ve Edirne’de görev yapan çok sayıda basın mensubu katıldı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne’nin dünyanın en muhteşem şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Birçok kişinin emekliliğini Edirne’de geçirmek istediğine değinen Gürkan, “Bugün bir arkadaşımızla sohbet ederken, ‘Başkanım emeklilikte Edirne’ye yerleşmeyi düşünüyorum. Ne dersiniz ?” dedi. Bende dedim ki; bu bizim çok sık duyduğumuz bir cümle. Pek çok arkadaşımız Edirne’ye yerleşmeyi düşünüyor. Bizde bundan çok mutlu oluyoruz. Belli bir birikim ve kültüre sahip olan insanların sayısının çoğalması, Edirne’de, tarihten gelen o kadim, birlikte yaşama kültürünü, medeniyetler kültürünün daha da zenginleşmesine sebep oluyor” diye konuştu.

Siyasetçi ile basın ilişkisi Katolik evliliği
Siyasetçi ile basın ilişkisini Katolik evliliğine benzeten Gürkan, “Ne kadar kızarsanız kızın, ne kadar severseniz sevin; bu görevlerde bulunduğumuz sürece bu ilişkilerimiz devam edecek. ‘Biz neden daha iyileri yazmıyorsunuz?’ diyeceğiz; siz ‘neden daha açık değilsiniz ya da neden daha düzgün işler yapmıyorsunuz? ’ diyeceksiniz belki. Ama önemli olan iletişiminin kopmaması. Diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasıdır” diye konuştu.
Basının önemine değinen Gürkan, “Edirne’nin kimliği, vizyonu, marka değeri ve geleceğe taşınması hepimizin ortak kaderi ve hepimizin ortak sorumluluğu. Bu sorumluluğu sizlerle paylaşıyor olmak benim için ayrı bir mutluluk, ayrı bir keyif. Bizim bütün yaptıklarımızı halka duyurma görevini siz yapıyorsunuz. Siz olmadan biz eksiğiz. Biz sizin haber kaynağınız; sizlerde bizim halka ulaşmada en önemli kalemlerimiz gözümüz, kulağımızsınız” ifadelerine yer verdi.



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