Edirne Belediyesinden "Ramazan’da Cümbüş"

Edirne Belediye Başkanlığı, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Ahmet Çevik Tiyatrosu’nun "Ramazan’da Cümbüş" adlı tiyatro oyununu Edirnelilerle buluşturacak. Uğur Erbaş’ın yazdığı, Ahmet Çevik’in yönetmenliğini gerçekleştirdiği tiyatro oyununda; Deniz Oral, Yelda Alp, Tuğba Ersöz, Şehmus Akbulut, Atilla Pekdemir ve Ortans Kıvanç gibi oyuncalar sahne alacak. Koreografisini Pınar Ataer, ses-ışık düzenini Yağız Şanal, kostümlerini Mehmet Kimyon’un düzenlediği tiyatro oyunu 19 Haziran Pazartesi günü saat 21.30’da Saraçlar Caddesi’nde Edirne halkı ile buluşacak.

Ücretsiz olarak sahnelenecek "Ramazan’da Cümbüş" adlı tiyatro oyununa tüm Edirne halkını davet eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ramazan ayının toplumun her kesiminden insanı aynı maneviyat duygusuyla bir araya getirdiğini belirterek, gerek sosyal gerek kültürel kaynaşmanın ve dayanışmanın üst seviyeye çıkması için kendilerine düşen her türlü çaba ve gayreti göstermeye devam edeceklerini belirtti.