Edirne Belediyesine bir ödül daha

’si düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde Edirne Belediyesi’ne bir ödül daha geldi.

Edirne Belediyesi, Kültür ve Sanat Kategorisinde “Edirne Kent Müzesi Tarihi Değerleri İle Yaşayan Ve Yaşatılan Edirne” projesi ile ödüle layık görüldü. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a ödülü Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal takdim etti.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri İstanbul Bosphorus Hotel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Marmara Belediyeler Birliği’ne 191 belediyenin üye olduğunu söyledi. Uysal, konuşmasında tecrübe paylaşımlarını daha zengin hale getirmek için söz konusu ödüllerin çok önemli olduğuna değindi.

Altın Karınca Ödülleri’nin aynı zamanda tatlı rekabet, tecrübe paylaşımı, yapılan işlerin güzel bir şekilde halka anlatımını sağladığını ifade eden Uysal, “Altın Karınca Ödülleri, geçmişte başlamış ve iyi bir noktaya gelmiş. Geçmişte ödül alanlar, diğer belediyeler için de iyi bir örnek olmuş. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde, ödül alanlar yapmış oldukları projeleri de vatandaşlara daha iyi bir şekilde duyurmuş. Bugün burada ödül alan belediyelerimizin, sadece Marmara Belediyeler Birliği’ne bağlı belediyelere değil, bütün Türkiye, hatta dünyadaki başka projelere de örnek olsun” dedi.

Uygulamacılar, bilim adamları ve akademik camianın önde gelen isimlerinden oluşan jüri heyetinin değerlendirdiği çalışmalar; afet yönetimi, kültür ve sanat, ulaşım, sürdürülebilir çevre yönetimi, kurumsal gelişim, sosyal belediyecilik, şehircilik altyapısı, şehir teknolojileri, yerel kalkınma ve işbirliği olmak üzere 9 kategoride ödüllendirildi.

Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri kapsamında Edirne Belediyesi, Kültür ve Sanat Kategorisinde “Edirne Kent Müzesi Tarihi Değerleri İle Yaşayan Ve Yaşatılan Edirne” isimli projesi ile ödüle layık görüldü. Ödülü, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan aldı.

Edirne Kent Müzesi

8 bin 300 yıllık tarihe sahip Edirne’nin tarihine ışık tutan, kentin kültürünü, benliğini ve belleğini geçmişten bugüne taşıyacak olan Edirne Kent Müzesi, Hafızağa Konağı’nın restore edilmesiyle oluşturulmuş ve Edirne’nin fethinin 656. Yılında 5 Mayıs 2017 tarihinde ziyarete açılmıştı. Kısa bir süre sonra Resmi Müze Statüsüne ulaşan Edirne Kent Müzesi, daha önce de Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek ve sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards (SotCA) gayrimenkul yarışmasından En İyi Sosyo-Kültürel Yapı kategorisinde ödüle ve Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği ’Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda uygulama ödülüne layık görülmüştü.