Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Savran’dan veda açıklaması

Dairesi Yaz Kararnamesi’yle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, “FETÖ’nün çözülmesi sürecinde özellikle etkin pişmanlığı işletmek anlamında ciddi ve samimi soruşturma yapıldı. Edirne’de, örgütün çözülmesi sürecinde çok büyük mesafe alındığını düşünüyorum” dedi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Edirne’ye veda etmeden önce yaptığı açıklamada, “2014 yılı 23 Temmuz’da Edirne’de göreve başladım. 4 yılı aşkındır Edirne’de görev yaptım. Edirne’nin stratejik pozisyonundan kaynaklanan hassasiyetleri vardı. Burada F Tipi Cezaevi mahkum tipi, sınırdan kaynaklanan göçmen trafiği, göçmen kaçakçılığı durum söz konusu. Son 2 yıldır FETÖ ile bağlantılı terör soruşturmaları yanında sınır kapıları Avrupa’ya çıkış olması noktasında bu bölgeye kayan FETÖ’cü trafiği de oldu. Bu bölgede asayişle alakalı güvenlik birimleriyle uyumlu çalışmalar yaptık. Başta sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerle alakalı her hangi bir aksayan husus olmadı. Biz Edirne standartlarında hukuku, hakkıyla tesis etmeye çalıştık. Arkadaşlarımızla özveri içerisinde çalıştık. Terörle ilgili mevcut soruşturmaların yüzde 75-80’ini tamamladık. Elimizde tutuksuz dosyalar var. Bunları da soruşturmalar bittikçe karara bağlayacağız. Yıl sonuna kadar yüzde 90’ı, 95’i tamamlanmış olacak” dedi.

Savran son olarak, “Örgütün çözülmesi sürecinde özellikle etkin pişmanlığı işletmek anlamında ciddi ve samimi soruşturma yapıldı. Örgütün çözülmesi sürecinde Edirne ayağı olarak asker kanalıyla alakalı çok büyük mesafe katedildiğini düşünüyorum. İnşallah memleket bu badireyi en kısa zamanda atlatır” diye konuştu.

Öte yandan, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.