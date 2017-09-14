Emniyet Müdürü Kurt, “Herkesin can güvenliğini sağlamak için canla başla çalışacağız” dedi.

Trakya Gazeteciler Derneği yönetiminin nezaket ziyaretinde bulunduğu Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, görevine başlamadan kısa bir süre önce kentte iki mahalle arasında yaşanan kavga ve yaralanma olaylarını tavsif etmediğini ve Edirne gibi bir şehre yakışmadığını dile getirdi. Kurt, söz konusu mahallelere bizzat ziyaretler gerçekleştirerek, olumsuzlukları ortadan kaldırdıklarını dile getirerek, “Ancak ben gelmeden kısa bir süre önce mahalle arasında küçük bir olay olmuş. Onu mahalledeki arkadaşlara gittiğimde de söyledim. Bu küçük olayların büyütülmemesi gerek. Edirne halkının hizmetindeyiz. Bu tarz olaylar Edirne gibi bir şehre yakışmaz, hoş durmaz” dedi.

“Devletin şefkatli yönünde çelik eldivenini göstereceğiz”

Edirne’nin Osmanlı Devleti’ne yıllarca payitahtlık yaptığını ve kendisi için de çok önemli ve kutsal bir şehir olduğunu vurgulayan Kurt, “Gelmeden önce de Edirne en bilindik, görülmesi gereken illerimizden bir tanesi olarak geliyor. Herkesin aklında böyle çağrışımlar var. Edirne tarihi bir şehir, stratejik önemi olan bir şehir konumunda. Bunun da ötesinde Edirne halkını çok medeni, çok kültürlü, farklı bir şehir olarak bana anlatmışlardı. Geldiğimde de bu şekilde gördüm. Edirne’nin kendine özgü bir havası, ruhu var deniyor. Edirne’de o havayı hissettim. Biraz İstanbul, biraz Bursa’ya benzettim. Edirne’nin insanları çok hoş, çok iyi insanlar. Herkesin can güvenliğini sağlamak için canla başla çalışacağız. Devletin şefkatli yönünde çelik eldivenini de göstereceğiz. İyi niyetli güzel insanlara hizmet için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.