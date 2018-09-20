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Edirne Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslara kadınlardan yoğun ilgi

Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Kozan, kurslara en çok kadınların talep gösterdiğini söyledi.

Kozan, “Geçen yıl 970 kurstan 19 bin kişi kursiyer oldu. Bu kursiyerlerimizin 3'te 2'si kadındı” dedi.


Kozan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Edirne'de işsiz olanlar genellikle meslek sahibi olmayan insanlar. Biz işsiz kişileri atölyelerimizde eğitiyoruz. Kurs sonunda kişilerin fabrikalarda istihdam edilmesini sağlıyoruz. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Önemli olan insanların evine bir parça ekmek götürebilmeleridir” dedi.



“3'te 2'si kadındı”


Kozan, en çok talebin kadınlara yönelik kurslara gösterildiğini belirterek, “Geçen yıl 970 kurstan 19 bin kişi kursiyer oldu. Bu kursiyerlerimizin 3'te 2'si kadındı. Kadınların en çok talep ettği kurslar, dikiş, nakış, iğne oyası, el işleri, el sanatları” şeklinde konuştu.



“Sosyalleşiyorlar”


Kadınların kursların sonunda meslek sahibi olduğunu kaydeden Kozan, “Ürettiği el işi ürünleri evinde de satabiliyor. Kurslarımız bir terapi merkezi gibi çalışıyor. Kadınlarımız kurslardan oldukça memnun. Kadınlar kurslardan mutlu oluyorlar. Sosyalleşiyorlar. Bir birlerine akşama ne yemek yapacaklarını soruyorlar. Çocuklarına nasıl davranması konusunda bilgiler alıyorlar. Bir birleriyle dostluklar kuruyorlar” diye konuştu.

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