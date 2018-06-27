Edirne hayat boyu öğrenecek

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İşbirliği Çalışması Yönergesi’ne uygun olarak işbirliği protokolü Trakya Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Edirne Belediyesi, Edirne İl Müftülüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında imzalandı.

Kurslara katılanlar, el sanatları, Edirne kari, seramik, Kuranı Kerim, okuma yazma, resim, hat bunun yanında dikiş-giyim öğrenebilecek. Okuma kurslarında, bir kişi bile olsa kursun açılacağı belirtilirken diğer kursların açılması için sayının en az 10 kişi olması gerekiyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü Arda toplantı salonunda imzalanan Hayat Boyu Öğrenme Projesinde konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "Protokol imzalandıktan sonra planlama çalışması yapacağız. Çalışma planına göre de 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içinde de bu kurslarımızı mahallelerde, sokaklarda, okullarımızda veya talepte bulunulan yer gösterilen her yerde, 10 kişilik gruplar çerçevesinde açacağız. Sadece okuma yazma kurslarımız 1 kişi dahi olsa açabiliyoruz. Ama diğer kurslarımızda 10 kişilik mevcudumuzu tutturmamız gerekiyor. Geçen yıl 20 bine yakın öğrencimiz vardı. 15 bin öğrencimize mesleki eğitim verdik. Bu el sanatları, Edirne kari, seramik, Kuran-ı Kerim, okuma yazma, resim, hat bunun yanında dikiş giyim gibi kurslarımızın tümü bu alan içinde. Her kamu kuruluşunun hitap ettiği bir kesim var. Toplumda eğitilmeyen sıkıntı kabul ettiğimiz konularda o sıkıntısına çare bulmadığımız insan kalmaması için uğraşacağız" dedi.

"Radyo televizyon bölümü açılacak"

Selimiye Anadolu Meslek ve Teknik Lisesinde radyo televizyon bölümünün de açılacağının altını çizen Cırıt, "Buradaki basın yayını daha geliştirmek için çaba sarf edeceğiz. Bu konuda alt yapı hazırlıklarımız başladı. Hızlı Tren ile alakalı raylı sistemleri Endüstri Meslek Lisemizde açtık" şeklinde konuştu.

İşbirliği protokolü, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yılmaz Çakıcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Balı arasında imzalandı.