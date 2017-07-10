Edirne hayvan barınağında canlı yayın

Ertuğrul Tanrıkulu, görüntülü canlı telefon bağlantısı ile iddia sahiplerine barınağı tanıtarak, yapılan işleri anlattı.

Barınağın kapısından görüntülü canlı bağlantı kuran Tanrıkulu, daha sonra barınağın her alanını gezip telefonla bu yerleri göstererek, barınak hakkında bilgiler verdi. İddiaların asılsız olduğunu, barınaktaki hayvanlar konusunda herkesten daha çok Belediye Başkanı Recep Gürkan ve kendisinin hassasiyet gösterdiğini anlatan Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, son çıkan paylaşımlar üzerine barınaktan sorumlu olduğu için kendisini ilgili kurumlara şikayet ederek acil denetleme istediğini, bunun üzerinde barınakta bağımsız veterinerlerce incelemeler yapıldığını ve bunun sonucunda da barınakla ilgili yasal olmayan hiçbir şeyin tespit edilemediğini paylaşımcılara canlı yayında anlattı.

Zaman zaman bağımsız veterinerlerin denetleme amacıyla barınağa gelerek buradaki çalışmalara katıldığını da ifade eden Tanrıkulu, görüntülü canlı telefon bağlantısında paylaşımcıların sorularına da, “Burada 7/24 vardiya sistemi ile görev yapıyoruz. Veterinerlerimiz, teknisyenlerimiz ve ekiplerimiz barınaktaki kedi ve köpeklerin durumları ile yakından ilgileniyor. Hasta hayvanların, sağlıklı hayvanların yerleri birbirinden bağımsız ve bakımları buna göre yapılıyor. Barınak her gün temizleniyor. Sokaklardan toplanan başıboş dişi köpekler burada uzman veterinerlerimiz tarafından kısırlaştırılıyor. Vatandaşlarımızdan sokaklardaki hayvanlarla ilgili gelen ihbarları ekiplerimiz gece gündüz demeden değerlendiriyor ve anında müdahale ediyor. Şu anda barınağın ayan tarafındaki alanı yeniden düzenliyoruz. Amacımız burada barınaktaki hayvanların daha rahat ortamda özgürce dolaşabilmeleri” şeklinde yanıtladı.

Tanrıkulu, ayrıca imkanları elverdiği takdirde paylaşımcıları Sokak Hayvanları Barınağı’nı yerinde görmeleri için Edirne’ye davet etti.