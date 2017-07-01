Edirne Huzurevi Bocce Takımı galibiyete doymuyor

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı, Edirne Merkez Huzurevi Bocce takımı, “Türkiye 60 Yaş Üstü Genç Yetişkinler Bocce Ligi” gurup maçlarının ikinci yarısı başlıyor. Gurup maçlarının ilk yarısını hiç yenilmeden tamamlayan Edirne Merkez Huzurevi Bocce takımı, Antalya’da gerçekleşecek 60 Yaş Üstü Genç Yetişkinler Bocce Ligi’ne gurubundaki maçlara hiç yenilmeden gitmek istiyor. Gurup birincileri, Antalya ilinde düzenlenecek olan Türkiye 60 Yaş Üstü Genç Yetişkinler Bocce Şampiyonasına katılma hakkı kazanacak. Antalya ilinde düzenlenecek olan Türkiye Bocce Şampiyonasında dereceye girecek olan takım, Avrupa’da düzenlenecek olan Dünya Bocce Şampiyonasına katılacak.

“Huzurevleri arası kaynaşma sağlamak”

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, yapılan maçlarla huzurevleri arası kaynaşma sağlandığını belirterek, “45 İldeki 78 Huzurevinin katılımı ile 700 yetişkin Bocce sporcusunun katılım sağladığı Yetişkin Gençler Bocce Ligi Turnuvası 2017 Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek. Gruplarda dereceye giren takımlar Antalya ilinde Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecek olup şampiyon olan takım, Türkiye’yi temsilen Avrupa Bocce Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak. Temel hedeflerimiz bizleri bugünlere getiren yaşlılarımızı sadece huzurevinde barındırmak değil, yaşlılarımızı sosyal hayatın içerisine daha fazla katmak istiyoruz. Amaçlarımız Huzurevlerimizde kalan yaşlılarımızın sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler vasıtası ile sosyal hayattan kopmamalarını sağlamaktır. Huzurevleri arası düzenlenen Bocce Turnuvasında yaşlılarımız huzurevleri arası kaynaşma sağlayarak yeni dostluklar ediniyor. Bu tür sportif faaliyetleri bundan sonrada daha profesyonel bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.

“Spor her yaşta güzel”

Edirne Merkez Huzurevi Bocce takımı antrenörü Ahmet Erdin Nurel ise bol bol hazırlık maçları yaptıklarını belirterek, “İlk hedefimiz Türkiye 60 Yaş Üstü Genç Yetişkinler Bocce Ligi. Daha sonrada Avrupa’da mücadele vermek istiyoruz. Takımıma sonuna kadar güveniyorum. 4 maç yaptık hepsini aldık. Hedefimiz hiç yenilmeden Türkiye 60 Yaş Üstü Genç Yetişkinler Bocce Ligi’ne gitmek. Spor her yaşta güzel” şeklinde konuştu.