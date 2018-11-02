Edirne Huzurevi'nde mevlit okutuldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürlüğüne bağlı Huzurevi Müdürlüğü etkinlik salonunda huzurevinde kalmış ve vefat etmiş vatandaşlar için ‘Mevlit Programı' düzenlendi.

Mevlit Programı, huzurevi imamı ve din hizmetlerinden sorumlu Abdülkadir Şimşek'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, duaların ve ilahilerin okunması ile son buldu. Mevlit programına Edirne Valisi Günay Özdemir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürü Bilgin Özbaş, huzurevinde kalan yaşlılar, çocuk evlerinde kalan çocuklar ve görevli personeller katıldı.

Edirne Huzurevi sakinlerinden Sedat Seyyar, "Sayın Valim şunu bilmenizi istiyorum ki; huzurevi sakinleri olarak sizin gidişiniz bizi derinden üzmüştür. Bize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı, devamlı yanımızda olduğunuzdan dolayı size teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamınızda da sağlıklı ve mutlu bir hayat yaşamanız için siz ve ailenize dualarımız eksik olmayacak. Size güle güle derken, ülkemiz için hayırlı hizmetlerinizi sürdürmenizi temenni ediyoruz. Hoşçakalın" dedi.