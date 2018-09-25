Edirne İl Halk Kütüphanesine 2 önemli köşe oluşturuldu

Köşelerde, Fatih Sultan Mehmet ait kitaplar ve Mustafa Kemal Atatürk’ün okudu tüm kitapların yer alıyor. Edirne Valisi Günay Özdemir, basın mensuplarına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Toplumumuzda Atatürk’ün ne kadar kitap okuduğunu sorduğumuzda bir çok kişinin bunu bilmediğini gördüm. Ben toplumumuzun bu konuda daha duyarlı olması için böyle bir köşeyi hazırlamış oldum. Baktığınız zaman Atatürk 3 bin 997 kitap okumuş. Ve bunların 500’e yakını üzerinde de el yazılarının altlarını çizdiğini, köşelerine notlar aldığını görüyorsunuz” dedi.

Köşelerin önemine değinen Vali Özdemir, “Fatih Sultan Mehmet’in bu medeniyeti nasıl kurduğunu ancak çocuklarımız bu şekilde anlayabileceğini. Yok olan bir Osmanlıdan tekrar bir cumhuriyeti nasıl ortaya çıkardığını ve Atatürk’ün böyle büyük bir devleti nasıl kurduğunu gençlerimizin, çocuklarımızın anlayabilmesi için böyle köşelerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Aslında Atatürk köşelerinin daha canlı her kesimin kendi yapısına uygun bir şekilde yeniden düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Okullarda çocuklarımıza Atatürk ve devlet büyüklerimizle ilgili köşeler olması gerektiğini düşünüyorum. Biz okullarımız, kütüphanelerimiz yaşayan alanlar yapmamız gerektiğini düşündüğümüz için arkadaşlarımızla böyle bir çalışmaya imza attık” diye konuştu.

“Atatürk 3 bin 997 kitap okumuş”

Atatürk’ün okuduğu kitaplarda küçük notların yer aldığının altını çizen Özdemir, “Toplumumuzda Atatürk’ün ne kadar kitap okuduğunu sorduğumuzda bir çok kişinin bunu bilmediğini gördüm. Ben toplumumuzun bu konuda daha duyarlı olması için böyle bir köşeyi hazırlamış oldum. Bu gençlerimize iyi bir örnek olur. Kütüphanenin amacı kitap okumak, kitap ile yaşamaktır. Kütüphaneye girerken böyle bir havayla girmeleri. Baktığınız zaman Atatürk 3 bin 997 kitap okumuş. Ve bunların 500’e yakını üzerinde de el yazılarının altlarını çizdiğini, köşelerine notlar aldığını görüyorsunuz. Bu demek ki kitap okumadan ziyade kitabı özümsemiş, kitabı yaşamış ve bunu hayata geçirmiş” şeklinde konuştu.

İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da köşelerin Vali Özdemir’in talimatı ile kurulduğunu ifade ederek, “Özellikle Fatih Sultan Mehmet ile cumhuriyetimizin varisi Atatürk’ü özellikle kütüphanede kitap okumaya ya da ders çalışmaya gelen ağırlıklı öğrencilerimiz ile vatandaşlarımızın nasıl Atatürk oldukları nasıl Fatih Sultan Mehmet oldukları algısını anlamaları, buna göre hayata hazırlanmaları konusunda verdiği talimat doğrultusunda bu köşeleri oluşturduk” diye konuştu.