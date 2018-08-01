Öğrenci ve velilerin panik yapmamasını söyleyen Cırıt, "Hiçbir öğrencimiz açıkta kalmayacak" dedi.

214 veli ve öğrencinin panik yapmaması gerektiğini belirten Cırıt, 2’nci tercihlerin 6 Ağustos’ta, 5’nci ve son tercihin ise 3 Eylül’de olacağını ifade etti. İsteği dışında bir liseye yerleşen öğrencilere müjde de veren Cırıt, "Bizim her yıl eğitim-öğretim döneminde her ayın 20’si ile 30’u veya 31’i arasında nakil dönemimiz vardır. O nakil döneminde öğrencilerimiz istedikleri okullarda boşluklar varsa o boşluklara nakil için sistem üzerinden müracaat ederler ve sistem onları eğer boşluk varsa o okula nakleder" dedi. Cırıt, genelde Anadolu liselerinin dolduğunu meslek liselerinde boşlukların olduğunu kaydetti.

"214 yerleşemeyen öğrencimizin yerleştirmelerini önümüzdeki süreçte yapacağız"

Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "İlimizde başarılı sonuç elde ettik. Bizim 3 bin 476 öğrencimiz tercih yaptı. 3 bin 262 tüm okullara yerleştirildi. 214 yerleşemeyen öğrencimizin yerleştirmelerini önümüzdeki süreçte yapacağız. Yerleştirme sürecimiz sürüyor. Sınavsız okullara nasıl öğrenci yerleşiyor? Bir kayıt alanları içinde öğrencinin bulunması şart. İkincisi; sekizinci dönem, yedinci dönem, altıncı dönemlerde kayıt alanının içinde okul değiştirmemiş olması yani bunda okul değişikliği de bir sıkıntı ortaya koyuyor. Ortaokul başarı puanı, devamsızlık ve yaş etkiliyor. Yaşı küçük olanlar biraz daha önceden yerleştiriliyor. Yerleştirmelerin sonucuna baktığımızda 214 öğrencimizin yerleşmemesi bu tercihlerden kaynaklanan sıkıntılardan oluşuyor. Tercihleri yaparken çok iyi düzenli yapmak gerekiyor. Bu öğrencilerimiz de açıkta kalmayacak. Edirne için çok başarılı bir sonuç. Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü birçok ilde yaşanan problem bizim ilimizde yaşanmıyor, düzenli bir sistemle işi götürdük" dedi.

"Hiçbir öğrencimiz açıkta kalmayacak"

6 Ağustos Pazartesi günü ikinci tercihin yapılacağını dile getiren Cırıt, "10 Ağustos’ta sonuçlar açıklanacak ve diyelim bu tercih döneminde de olmadığında 13 Ağustos’ta tekrar müracaat edecekler 17 Ağustos’ta sonuçlara bakacaklar. Yine olmazsa 27 Ağustos’ta müracaat edecekler 31 Ağustos’ta sonuçlar açıklanacak. Tekrar olmazsa 3 Eylül’de tercih yapacaklar 6 Eylül’de sonuçlar açıklanacak. Yine olmazsa Kayıt Kabul Komisyonumuz devreye girecek ve yerleşemeyen öğrencilerimizi tek tek alıp rehber öğretmenlerimiz eşliğinde hangi okullarımızda boşluk, nakil gelen giden var not ortalamaları ve diğer kriterlere de bakarak Kayıt Kabul Komisyonumuz tarafından öğrencilerimiz yerleştirilecek. Olay şu; hiçbir öğrencimiz açıkta kalmayacak" dedi.

Cırıt son "larak, “Diyelim ki öğrenci isteği dışında bir okula gitmiş, tercih etmiş de ‘Ben o okulda okumak istemiyorum.’ Örneğin ’A okuluna değil de B okuluna gitmek istiyorum’ dedi. Bizim her yıl eğitim-öğretim döneminde her ayın 20’si ile 30’u veya 31’i arasında nakil dönemimiz vardır. O nakil döneminde öğrencilerimiz istedikleri okullarda boşluklar varsa o boşluklara nakil için sistem üzerinden müracaat ederler ve sistem onları eğer boşluk varsa o okula nakleder. Bizim yaptığımız iş ve işlemlerde herhangi bir problem çıkacağını sanmıyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Cırıt, Edirne’den YKS’de 11 öğrencinin ilk bine girdiğini belirtti.