Edirne ile Filibe arasında işbirliği protokolü imzalandı

Edirne Valisi Günay Özdemir, beraberindeki heyetle ekonomik ve sosyal iş birliğini kapsayan protokol imza töreni için Bulgaristan'ın Filibe kentine gitti. Filibe Valiliği önünde Vali Zdravko Dimitrov'un karşıladığı heyet, iş birliği yapılacak konuları görüştü.

İki ülke arasında eğitim takas programları, kültür kurumları arasında ise iş birliği ve turizm ile ekonomik faaliyetlerin gelişimini kapsayan protokol imzalandı. Filibe Valisi Dimitrov, protokolün, eğitim ile tarım gibi herkesi ilgilendiren ve çok önemli konuları içerdiğini dile getirerek, ilişkilerin bundan sonra da üst seviyede devam edeceğini kaydetti.

Edirne Valisi Günay Özdemir, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Filibe'yi kendi evimiz gibi görüyoruz. Hem karşılamadan hem de ilgiden biz bunu görüyoruz. Özellikle 1,5 yıl önce tanıştığımızda çok sıcak ilgi gördüm. O gün dostluğumuzun başlangıcıydı. Bu ilişkilerimizin çok rahat bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Filibe'nin 2019 yılı kültür başkenti olması Edirne için de önemli. Gelecekte kültürel, turizm, ticari ve ekonomi anlamında çok iyi işbirliği yapacak iki şehiriz. Özellikle valimizin Edirne'deki bir okulla kardeş okul olması yönünde özel bir talebi oldu. Biz eğitim alanındaki ilişkiler anlamında çok önemli bir başlangıç yapıyoruz. Birbirimizden eğitim anlamında öğreneceğimiz neler varsa bunu çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Bunu bir okulla değil, eğitim camiasının tamamıyla irtibat kurmak istiyoruz. Zaten ticaret ve tarımsal anlamında bölge ile iyi bir ilişkimiz var. Bugünkü karşılıklı anlaşmalarla daha işlevsel hale getireceğiz. Bu anlamda Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'a da teşekkür ederim. Zaten onunla da Sofya'daki birebir görüşmemizde bir Türk kahvesi içerek samimi bir dostluğumuz oluştu. Bizde şöyle bir söz vardır; bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Onun için Borisov ile de dostluğumuz devam edecek" dedi.

Filibe Valisi Zdravko Dimitrov, ekonomik yatırımların kendi güvenceleri altında olduğunu kaydederken, Bulgaristan 68'inci Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Yavor Mateev de güçlü ordunun olduğu yerde güçlü ekonomi olduğunu vurguladı.

Protokol imza töreninin ardından Edirne Valisi Özdemir, mevkidaşı Filibe Valisi Dimitrov'a İstanbul'da restore edilerek ibadete açılan Demir Kilise'nin tablosunu hediye etti. Edirne Valisi Özdemir, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'a verilmek üzere biri ballı diğeri şerbetli Türk baklavası sundu. Filibe Valisi Dimitrov da Bakanlar Kurulu toplantısında vereceğini söylediği Borisov'un sadece Türk kahvesi içtiğini ve gelenlere de ikram ettiğini belirterek, teşekkür etti.

Öte yandan Bulgaristan'a giden Türk heyette Edirne Valisi Günay Özdemir'in yanı sıra Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne Tarım ve Ormancılık Müdürü Atilla Bayazıt, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, Edirne Valiliği Basın Müdürü Ender Aydın, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fedai Canım ve Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz yer aldı.