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17 Haziran 2017 12:31

Edirne Kent Müzesi özel müze statüsü kazandı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın en önemli projelerinden biri olan ve kentte çok önemli bir ihtiyaca cevap veren Edirne Kent Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel müze statüsüne alındı.

Edirne Kent Müzesi özel müze statüsü kazandı

17 Haziran 2017 12:31

Edirne Kent Müzesi kazanmış olduğu bu statü ile yurt içi ve yurt dışında resmi olarak tanınmış oldu.


Trakya Kalkınma Ajansının 2015 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında, Edirne Belediyesinin hazırladığı, ’Tarihi Değerleri ile Yaşayan ve Yaşatılan Edirne’ isimli proje başarılı bulunmuş ve hibe almaya hak kazanmıştı. Edirne Valiliği tarafından Edirne Belediyesine devredilen Hafızağa Konağı’nın Edirne Belediyesi tarafından ’Kent Müzesi’ olarak düzenlenmesi için başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla Edirne, Kent Müzesi’ne kavuşmuş oldu.


Kalkolitik dönemden günümüze kadar Edirne’nin anlatıldığı Kent Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ’özel müze’ statüsüne alındı. Edirne Kent Müzesi kazandığı bu statü ile hem Türkiye’de hem dünyada resmi olarak tanınmış oldu.


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın en önemli projelerinden biri olan Edirne Kent Müzesi, Edirne’nin 1. Murat tarafından fethinin 656. yıldönümünde 5 Mayıs 2017 tarihinde kapılarını ziyarete açtı. Edirne Kent Müzesi, açılışının ardından yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. Tur operatörlerinin de listesine eklediği Edirne Kent Müzesi, kısa sürede ziyaretçi akına uğradı.




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