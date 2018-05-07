Edirne Kent Müzesi’nde ’Viyolonsel & Piyano Resitali’

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın en büyük projelerinden biri olan ve Edirne’nin I. Murat tarafından fethinin 656. yıldönümünde kapılarını ziyarete açan Kent Müzesi, hizmete açılmasının 1. yılında unutulmaz bir konsere ev sahipliği yapacak. Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarının iş birliğiyle, Edirne Kent Müzesi bahçesinde 10 Mayıs Perşembe günü saat 19.30’da “Viyolonsel & Piyano Resitali" düzenlenecek. Edirne Belediyesi, Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan konserde Ece Dikbıyık viyolonselde, Bilge Su Karaca ise piyanoda yer alacak.

Edirne Belediyesinin kültür ve sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Gürkan, farklı konserlerle Edirne halkıyla buluştuklarını ifade ederek, "10 Mayıs Perşembe günü saat 19.30’da Edirne Kent Müzesi Bahçesi’nde ücretsiz olarak düzenlenecek konsere tüm Edirne halkını davet ediyoruz" dedi.