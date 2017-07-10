Edirne Keşan Çeltik Göleti Sulaması inşaatı hızla devam ediyor

AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri ile Çanakkale’nin Trakya’da kalan kısmını kapsayan TRAGEP, bölge kalkınmasının anahtarı olacak. TRAGEP kapsamında inşa edilecek baraj, gölet ve sulama tesisleri ile binlerce dekar arazi suya kavuşacaktır” dedi.

Sezen, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan proje ile ilgili değerlendirme de bulunarak, “Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. ‘GÖLSU’ projesi kapsamında Edirne ilimiz de nasibini alıyor. Trakya Gelişim Projesi (TRAGEP) kapsamında bulunan Edirne ilimizde DSİ tarafından çalışmalarımız hızla devam ederken Edirne Keşan Çeltik Göleti Sulaması ile 6 bin 760 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır” dedi.