Sokaklarda yiyip içenleri görüyoruz ama hepsi Ramazan’ın farkında. Eskiden böyle değildi tabii ki. Biraz daha dikkat ederdik. Şehir de orucu yaşardı, hissederdi” dedi.

Müftü Üzüm gazetecilere yaptığı açıklamada, eskiden Ramazan ayında sokaklarda yemek yiyen insanların daha az olduğunu vurgulayarak, “Sokaklarda yiyip içenleri görüyoruz ama hepsi Ramazan’ın farkında. Şimdi buna doğru da gidiş var. Benim aldığım izlenim, o saygının o güzel anlayışın yeniden düşünüldüğü. Yeniden öz değerlerimize, kimliğimize doğru, saygı ekseninde, insanın hayatının şekillenmesi konusunda insanların daha hassasiyet kazandığı yönündedir. Biz arzu ederiz ki Ramazan geldiğinde insanlarımız hissetsin, sokaklar hissetsin. Bu da bizi mutlu eder. Son zamanlarda bunu unuttuk. Bu da Ramazan’ı düşünmeme anlamına gelmiyor” dedi.

“100 bin kişi dua etti”

Kadir Gecesi’nde Edirne’de 60 camide 100 kişinin dua ettiğini belirten Üzüm, “Benim yaşadığım en ilgi ve alaka ile karşılanan Kadir Gecesi oldu. Camilerimizin tamamı, cami avluları ve dış avluları da ibadet eden, dua eden insanlarla doldu. Edirne’de 160 bin insan yaşıyor. 160 bin kardeşimizin hissettiği bir gece oldu. Şehir dışından çok fazla gelenler oldu. Edirnelilerin 100 bini camilerdeydi. Dışarıdan gelen vatandaşlarımızla birlikte 100 bin kişi camilerdeydi. Köy camileri de buna dahil” şeklinde konuştu.

“5 bin kişi Balkanlar ve Batı Trakya’dan katılım gösterdi”

Kadir Gecesi’nde Edirne’deki camilere Balkanlardan katılımın yüksek olduğunu vurgulayan Üzüm, “Özellikle Selimiye Camii’nde, Ulu ve Üç Şerefeli Camii’nde 20 bin kişi katılım gösterdi. 5 bin kişi Balkanlar ve Batı Trakya’dan katılım gösterdi. Çok mutluyuz” dedi.