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12 Eylül 2017 12:51

Edirne mülteci barınma evinde sıcak dakikalar

Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinde kalan 2 mülteci avukatlarına sinirlenerek kendilerini yaraladı.

Edirne mülteci barınma evinde sıcak dakikalar

12 Eylül 2017 12:51

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve polis sevk edildi. Polis, ellerinde jop ve gaz maskeleriyle Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinin içine girdi.


Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinde barınan 2 İran asıllı mülteci, avukatlarının haklarını savunamadığı, aldığı parayı hak etmediği gerekçesiyle pencereyi kırarak kendilerini yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve polis sevk edildi. Polis, ellerinde jop ve gaz maskeleriyle Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinin içine girdi.




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