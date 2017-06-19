Edirne Öğretmenevi binası yıkıldı

Taşıyıcı sisteminde ciddi zayıflıklar bulunması, beton basınç dayanımının vasatın altında olduğu tespit edilen Öğretmenevi binası, iş makinesi yardımıyla yıkımı gerçekleşti. 2016 yılı Şubat ayında İstanbul Aydın Üniversitesince depremsellik analizi yapılmış, yapılan analiz sonrasında teknik elemanlarca hazırlanan raporda, binanın sadece deprem durumunda değil, ağır işletme yükleri altında da can güvenliği tehlikesi olabileceğinden yıkılarak yenisinin yapılması önerilmişti.

Yapılan bu performans analiziyle, kullanım amacı insanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalardan olan Merkez Öğretmenevi ve ASO binasının geleceği ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığından görüş istendiği, cevaben ise Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2016 tarihli yazısı ile söz konusu binanın İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından bir kez daha değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonrası Valilikçe karar oluşturulması bildirilmişti.

Merkez Öğretmenevi ve ASO binasının mevcut yerine veya şehrin uygun bir yerine daha modern, öğretmenlerin daha rahat edeceği sosyal, sportif, kültürel etkinlikleri gerçekleştirebileceği, eğitim ve eğitsel faaliyetlere hizmet edecek kompleks bir bina yapılacak.