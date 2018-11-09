Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ilkleri başarmaya devam ediyor

Murat Devlet Hastanesinde ilk defa Laporoskopik Histerektomi ameliyatı (Kapalı Rahim Ameliyatı) gerçekleştirildi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Basın ve İletişim Biriminden yapılan açıklamada, "Şiddetli kasık ağrısı ve anormal yoğun kanama şikayetleri olan 41 yaşındaki S.C. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvurdu. Muayene edilen S.C. mevcut şikayetleri nedeniyle ameliyat kararı verilerek hastaneye yatırıldı ve Kapalı Rahim Ameliyatı (Total Laparoskopik Histerektomi) uygulandı. Yaklaşık bir saat süren operasyon, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları; Op. Dr. Ulviye Kına, Op. Dr. Fatih Keskin ve ekibi tarafından başarı ile gerçekleştirildi" denildi.

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ise, "Kaliteli ve güvenli hizmet sunmaya devam eden Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanemiz ile hastalarımıza güvenilir, kaliteli ve konforlu sağlık hizmeti sunmak amacıyla yeniliklerimize devam ediyoruz. Kapalı (laparoskopik) ameliyat, açık ameliyat yöntemine göre oldukça ağrısız ve hastanede daha kısa yatış süresi nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Çağımızın en son teknoloji ürünleri kullanılarak yapılan endoskopik ameliyatların hastanemizde de gerçekleştirilebiliyor olması memnuniyet vericidir. Hastalarımızın daha kısa sürede ve konforlu bir şekilde iyileşme sürecini gerçekleştirmek adına, alanında uzman hekimlerimizin katkıları ile bu tür ameliyatlar devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Hasta S.C. ve yakınları, "Hastaneye gelmeme sebep olan karın ve bel ağrılarımdan bu kadar kolay bir yöntemle kurtulduğum için şükrediyoruz. Böyle bir hastanede ameliyat olmak benim için büyük bir şans. Doktor ve hemşirelerimizin ilgisi ve güler yüzü beni çok etkiledi. Hastanede kaldığım süreçte hizmetlerini esirgemeyen tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" diyerek memnuniyetlerini belirtti.