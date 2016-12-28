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28 Aralık 2016 17:02

Edirne Süpürgeciler Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma ve Kalkınma Derneği’nden ETSO ziyareti

Edirne Süpürgeciler Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma ve Kalkınma Derneği’nden ETSO ziyareti

28 Aralık 2016 17:02

Edirne Süpürgeciler Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Hilmi Keskin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür plaketi takdim etti.
Dernek Başkanı Keskin, Edirne Süpürgeciler Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma ve Kalkınma Derneği aracılığıyla Edirne’de bulunan dezavantajlı ailelerin çocuklarına yaptıkları yardımlarından dolayı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı Mehmet Eren ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.
Dernek Başkanı Keskin, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, “Amacımız çocuklarımızı her türlü musibetten uzak tutmak ve güzel ve ahlaklı evlatlar yetiştirmektir. Derneğimize verilen her yardım mutlaka yerine ulaşır. Çocuklarımıza verdiğiniz katkı ve yardımlarınızdan dolayı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne teşekkür ederiz” dedi.
Keskin, ziyaretin sonunda Başkan Zıpkınkurt’a teşekkür plaketi takdim etti.



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