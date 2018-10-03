Edirne Tabib Odasından “Dr. Fikret Hacıosman” tepkisi

Edirne Tabib Odası, İstanbul'da hastası tarafından silahla vurulan Dr. Fikret Hacıosman'ın ölümünün ardından eylem yaprak olayı kınadı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önünde toplanan Edirne Tabib Odası üyeleri, pankart açarak basın açıklaması yaptı.

Edirne Tabip Odası üyesi Alper Eker, okuduğu basın açıklamasında, "Bugün bir meslektaşımızı daha silahlı saldırı sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman dün öğle saatlerinde İstanbul'da, çalıştığı özel hastanede, eski hastası olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralandı ve gece saatlerinde yoğun bakımda verdiği yaşama tutunma mücadelesini kaybederek aramızdan ayrıldı. Meslektaşımızın yakınlarına ve bütün hekim kitlesine baş sağlığı diliyoruz. Ülkemizde sağlık çalışanları her gün onlarca kez şiddet yaşamaktadır. Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir yana, hızlanmakta, yaygınlaşmakta, meslektaşlarımızı silahla yaralamaya/öldürmeye varan infial yaratıcı boyutlar kazanmaktadır. Türk Tabipleri Birliği sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm yollarını kamuoyu ile paylaşmış, her şiddet vakasında yetkilileri bir kez daha göreve çağırmış, şiddeti önlemede daha etkili olacak caydırıcı niteliğe sahip cezalar öngören yasa tasarıları hazırlamış, bunların TBMM'de kabul edilmesi için çaba sarf etmiştir. Yakın geçmişte meydana gelen başka şiddet vakalarının ardından Sağlık Bakanı'ndan randevu talep edilmiş, sorunun çözümü için ortak çalışma grubu kurulması önerilmiştir" ifadelerine yer verdi.