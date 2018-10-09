Edirne ticaret hayatına 'Türkçe' köprü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen 'Türkçe Konuşan Girişimciler' programı kapsamında 17 ülkeden 40 girişimci Edirneli iş adamlarıyla bir araya gelerek ikili işbirliği görüşmeleri yaptı.

TOBB tarafından Türkçe konuşan girişimcileri buluşturarak ticari işbirliği bağlarının güçlenmesine katkı sağlanması amacıyla her yıl gerçekleştirilen 'Türkçe Konuşan Girişimciler' programının bir ayağı da Edirne'de düzenlendi. Toplam 17 ülkeden tarım, inşaat, medikal, gıda, eğitim, otomotiv, mobilya, bilişim, lojistik, tekstil gibi pek çok alanda faaliyet gösteren 40 girişimcinin katıldığı program ilk olarak Edirne Valiliği ziyaretiyle başladı. Girişimciler valilik ziyaretinin ardından Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) Edirneli girişimcilerle bir araya gelerek ikili işbirliği görüşmeleri yaptı.

“Edirne'yi en iyi şekilde anlatmaya çalışacağız”

ETSO'daki programın açılışında konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, program kapsamında amaçlarının Edirne'deki yatırım fırsatlarını en iyi şekilde girişimcilere göstermek olduğunu belirterek, “Bildiğiniz gibi burada 40 tane Türkçe konuşan girişimcimiz var. Bugün kendilerine şehrimizi tanıtıp, buradaki yatırım imkanlarıyla ilgili görüşlerimizi aktaracağız ve kendi iş kollarıyla alakalı da iş adamlarıyla ikili iş görüşmeleri yapmak üzere kendi masalarında bir araya getireceğiz. Sabah Vali beyle olan programda kendilerine Edirne'deki yatırım fırsatlarını anlattık. Yakın günlerde de Türkî Cumhuriyetlerden yatırım yapan iş adamları olduğunu da öğrendiler. Dolayısıyla ilgileri de arttı Edirne'ye karşı. Genelde tarım, hayvancılık, büyükbaş hayvan çiftlikleri kurmak üzere yatırım yapıyorlar, turizm sektörüne de yatırım yapmış iş adamları var. Dolayısıyla ilimizdeki bu yatırım fırsatlarını kendilerine en iyi şekilde önümüzdeki 24 saatlik süreçte anlatmaya çalışacağız" dedi.

"Gelen her girişimciyi kardeşimiz kabul ediyoruz"

Programı değerlendiren TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı Sorumlusu ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Birsen Karaloğlu da, programa kabul edilen yabancı girişimci profilinden bahsederek, "Buraya katılan girişimcileri tamamen Dış İşleri Bakanlığımız ve Büyükelçiliğimizin koordinasyonunda ekonomik işbirliği adıyla Ticaret Bakanlığımızın müşavirleri ya da doğrudan doğruya konsolosluklarımız seçiyor. Özellikle azınlık pozisyonunda olduğumuz, soydaşlarımızın olduğu ülkelerde Dış İşleri Bakanlığı seçimi kimseye bırakmıyor. Kimi gönderirlerse kardeşimiz, arkadaşımız kabul ediyoruz. İşin felsefesi bu" dedi.

Konuşmaların ardından Edirne'ye gelen girişimciler, kendi ülkelerinden getirdikleri hediyeleri ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve ETSO Meclis Başkanı Emre Alp'a verdi. ETSO'daki program Türkçe konuşan yabancı girişimcilerin Edirne'deki iş adamlarıyla ikili işbirliği görüşmeleriyle devam etti.