Edirne Ticaret ve Sanayi Odası YÖREX'te

Türkiye'deki yöresel ürünlerin markalaşması, ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası ve coğrafi işaretli ürünlerin vitrini haline gelen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'te bu yıl 500'e yakın katılımcı ile beraber 252 kurum, 135 oda borsa, 19 kalkınma ajansı yer aldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in açılış konuşmaları ile bu yılki ziyaretçilerine kapılarını açan fuarda Türkiye'nin her yerinden coğrafi tescilli ürünler sergilendi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açılış konuşmasında oda ve borsaların coğrafi işaretli ürünlerin tescili konusunda çok başarılı işlere imza attığını ve bugüne kadar oda ve borsalar tarafından tescil ettirilen ürün sayısının 150'yi geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin tüm renklerini buluşturan Yöresel Ürünler Fuarı'nda Trakya Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen stantta Edirne de yöresel ürünleri ve üreticileriyle birlikte yerini aldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Edirne standını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. ETSO heyeti, Edirne standını ziyaret eden ve yöresel ürünlere ilgi gösteren ziyaretçilerle de birebir ilgilenerek bölgenin coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı.

Fuarda yer alan yöresel ürün stantlarını ziyaret eden ETSO Başkanı Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve beraberindeki heyet, fuar sonrasında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından düzenlenen Odalar ve Borsalar İstişare Toplantısına katıldı.