Edirne Turizm Tanıtım Merkezine yoğun ilgi

Edirne Valiliğinin himayesinde ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yapılan, Selimiye Camii Yazma Eserler Kütüphanesi’nin altında 12 Haziran’da hizmete giren, tarihi ve turistik mekanları da tanımasını sağlayacak olan Edirne Turizm Tanırım Merkezi, 15 gün içerisinde 3 bin ziyaretçiye rehberlik etti. Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne bağlı olarak Edirne Turizm Tanıtım Merkezinde gelen ziyaretçilere tanıtım yapan Sanat Tarihçisi Seda Bekar, Edirne’ye gelen ziyaretçilerin ilk uğrak noktası Selimiye Camisi olduğunu belirterek, "Kültür ve tabiat varlıklarımızı tanıtmak 4 buçuk dakikalık video ile ziyaretçilerimize Edirne’yi anlatıyoruz" dedi.

"3 bin turiste Edirne tanıtıldı"

Açıldığı günden itibaren yaklaşık 3 bin kişiye Edirne’nin tanıtıldığını belirten Sanat Tarihçisi Seda Bekar, "Yaklaşık 3 bin turiste, Edirne’de gezilecek ve görülecek yerleri tanıttık. Edirne’ye gelen turistler ilk etapta Selimiye Camii’ne uğruyorlar. Ardından Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami’ye giderek Altın Üçgen dediğimiz bölgeyi geziyorlar. Daha sonra Sağlık Müzesi, Sarayiçi bölgesi ve Karaağaç’ı gezerek Edirne turlarını bitirmekteler. Ancak Edirne’de gezilip görülecek tarihi yerler bitmez diyoruz. Gelen turistlere bu yerlerin haricindeki Kültür ve Tabiat varlıklarımızı tanıtmak üzere burada 4 buçuk dakikalık bir video sunumu yapıyoruz. Gelen ziyaretçilerimize anlatıyoruz" dedi.

"Misafirlerimiz durumdan oldukça hoşnut"

Turistler kadar Edirneliler için de aydınlatıcı bir merkez olduğunu belirten Bekar, "Videoda olan yapılarımız ise Enez’deki Has Yunus Bey Türbesi, Enez Kalesi, Saroz Körfezi, Gala Gölü, Muradiye Camii, Darülhadis Camii, Büyük Sinagog, Edirne’de bulunan kiliseler gibi birçok kişinin bilmediği yapıları da anlatarak Edirne’nin gelen tanıtımını yapıyoruz. Gelen ziyaretçiler burasının açılmasından oldukça memnunlar. Genel olarak Edirne dışından gelen misafirlerimize tanıtım yapmaktayız. Edirneli misafirlerimiz de bu durumdan oldukça hoşnutlar. Burada bahsettiğimiz yapıların yerlerini bilmeyenler var. Onlar için de aydınlatıcı bir merkez oldu. Onları bilgilendirdiğimiz için de mutluyuz. Gelen kişilere Kültür Müdürlüğünden edindiğimiz tanıtım broşürlerinden de veriyoruz" diye konuştu.