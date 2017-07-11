Edirne Ulu Cami’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Edirne’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında, il genelinde 18 şehit kabrinin, şehit aileleri ve protokol üyeleri ile ziyaret edilmesinin ardından Ulu Cami’de şehitler için mevlit okutuldu. Edirne Valiliğinin bünyesinde İl Müftüsü Emrullah Üzüm ve din görevlileri tarafından yapılan dualarla, 15 Temmuz şehitleri ve vatan müdafaasında hayatını kaybeden tüm şehitlerin ruhları şad edildi.

"Edirne’de 15 Temmuz’u iyi bir şekilde anacağız"

Edirne Valisi Günay Özdemir, yaptığı açıklamada, "Özellikle bu hafta bütün şehitlerimiz için, 15 Temmuz şehitleri için, Atalarımız için bu şekilde bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikler içerisinde özellikle bütün Türkiye’de saat 11.30’da bütün illerde, köylerde şehitlerimizin kabirleri aileleri ile ziyaret edildi. Öğleyin bütün camilerimiz de, bütün il ve ilçelerimiz de şehitlerimiz için mevlitler okundu ve bundan sonra etkinliklerimiz devam edecek. 15 Temmuz günüde biliyorsunuz özellikle biz Edirne’de de 15 Temmuzu iyi bir şekilde anacağız. Çünkü Edirne tarihi ile geçmişiyle her türlü anlamda vatanına sahip çıkan bir ilimiz. 15 Temmuz’da da iyi vatanına sahip çıktı. Ben bundan sonra inanıyorum ki tarihte vatanına sahip çıktığı gibi, 15 Temmuzda sahip çıktığı gibi bundan sonrada sahip çıkacaktır. Bundan hiçbir şüphem yoktur" dedi.

Mevlid-i Şerif’e Edirne Valisi Günay Özdemir’in yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan mevlidin ve kılınan öğle namazının ardından cami çıkışında vatandaşlara, 15 Temmuz teması ile hazırlanan etli pilav, ayran ve lokum ikram edildi.