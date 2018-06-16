Edirne Valisi Özdemir, kolluk güçleri ile bayramlaştı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Polis Evi Tesisleri’nde gerçekleştirilen bayramlaşma programlarında, Edirne Valisi Günay Özdemir, jandarma ve emniyet teşkilatı mensupları ile tek tek bayramlaştı. Vali Özdemir’e, 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Müftüsü Emrullah Üzüm de eşlik etti.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Jandarma ve Emniyet Teşkilatı personellerinin bayramlarını tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.