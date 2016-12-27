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27 Aralık 2016 18:25

Edirne Valisi Özdemir, süt ürünleri tesisini inceledi

Edirne Valisi Özdemir, süt ürünleri tesisini inceledi

27 Aralık 2016 18:25

Edirne Valisi Günay Özdemir, merkeze bağlı Büyükismailçe köyüne giderek, süt ve süt ürünleri üretim merkezinde incelemelerde bulunarak işletme sahibinden bilgiler aldı.
Edirne Merkeze bağlı Büyükismailçe köyünde, Erhan Akgün’e ait süt ve süt ürünleri üretim merkezinde incelemelerde bulunan Vali Günay Özdemir, Edirne’nin üretimde değil markalaşmakta sıkıntıları olduğunu söyledi.
İşletme sahibi Erhan Akgün’den tesis hakkında bilgiler alan Vali Özdemir, “Edirne’de yerel işletmelerin yatırımlarını oldukça önemsiyoruz. Şehrimiz genel anlamda üretimde iyi ancak bir sonraki adım olan markalaşmakta sıkıntılarımız var. Bu konuda yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazırız ve bununla ilgili olarak Kalkınma Ajansı gibi proje ve finans desteği veren kurumlarımız var. Peynirin önemli bir üretim merkezi olduğu Edirne’de hiçbir markamızın olmaması düşündürücüdür. Böyle bir tesisi Edirne’ye kazandıran herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Vali Günay Özdemir ile birlikte incelemelerde bulunan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt da markalaşma konusunda yapılacak çalışmalara destek vereceklerini ifade etti.



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