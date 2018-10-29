Edirne Valisi Özdemir'den Cumhuriyet Bayramı'nda ‘veda' resepsiyonu

Edirne'de Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon yemeği düzenledi. Tayini çıkması nedeniyle Vali Özdemir adına bir anlamda ‘veda' resepsiyonu olan gecede Özdemir, çalışma arkadaşlarından ve Edirne halkından helallik istedi.

Edirne'de, Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla Edirne Valisi Günay Özdemir, bir resepsiyon yemeği düzenledi. Edirne Lalezar Tesisleri'nde Edirne Valisi Günay Özdemir ve eşinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, kamu kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti il yöneticileri, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile basın mensupları katıldı.

“Kusurlarımız var ise haklarınızı helal edin”

Resmi gazetede yayınlanan ‘Valiler Kararnamesi' ile tayini çıkan ve Edirne'de ayrılacak olan Vali Günay Özdemir, Cumhuriyet Resepsiyonu'nda pasta kesimi öncesi yaptığı veda konuşmasında, hem çalışma arkadaşlarından hem de Edirnelilerden helallik istedi. Vali Özdemir, “Özellikle biz gazilerimize ve şehit ailelerimize sahip çıkmaya çalıştık. Devlet olarak hep yanlarında olmaya çalıştık. Gönlümüzü açtık, kapımızı açtık, evimizi açtık. Sizlerden birisi olmaya, sizlerin derdiyle dertlenmeye çalıştık. Bazı bunlarda bazı eksiklerimiz olmuş olabilir. Ben bundan dolayı eğer eksiklerimiz var ise kusurlarımız var ise affetmenizi istiyorum. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum” dedi.

Resepsiyona katılan tüm katılımcılar Vali Özdemir'in konuşması sırasında ‘helal olsun' diyerek cevap verdi.

Vali Özdemir'in konuşmasının ardından 10. Yıl marşı eşliğinde, Türk Bayrakları coşkuyla sallanarak, Cumhuriyet Bayramı pastası kesilmesinin ardından program sona erdi.