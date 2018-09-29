Edirne'de 2 bin 456 adet kaçak kanatlı hayvan yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde yurda kaçak yollarla getirilen, piyasa değeri 120 bin TL olan toplam 2 bin 456 hayvan ele geçirildi.

Olay, Paşaköy yakınlarında meydana geldi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, U.K. (34) yönetimindeki 22 RG plakalı aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde; bin 523 muhabbet kuşu, 150 kanarya, 588 sultan papağanı, 20 minyatür kumru, 30 Hint bülbülü, 80 cennet papağanı, 40 Kakariki Kuşu, 15 Gökkuşağı İspinozu ve muhtelif türde 10 adet canlı kuş olmak üzere toplamda 2 bin 456 adet kanatlı hayvan ele geçirdi. Hayvanların piyasa değerinin 120 bin TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak sürücü U.K. ve araçta yolcu olarak bulunan F.Y. (23) gözaltına alındı.

Ele geçirilen hayvanlar Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.