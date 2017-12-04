Edirne’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Edirne Belediyesi önünde toplanan çok sayıda engelli vatandaş ve aileleri, “3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü, Engelsiz Kent Edirne” yazan bir pankartı taşıyarak kortej eşliğinde Atatürk Anıtı’na geldi.

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ile derneklerin yöneticilerinin de yer aldığı topluluk burada anıta çelenk sundu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nı okudu.

Edirne Engelli Gönüllüleri Derneği Başkanı Serpil Erkenciler tören alanında yaptığı konuşmada, farkında olmanın, değişimin ve yenilenmenin bir adımı olduğunu söyledi. Engellilerin de bu toplumun bireyleri olduğunu söyleyen Erkenciler, en büyük sıkıntılarının sürücülerin engellilere göre yapılan rampalara engel teşkil etmeleri olduğunu belirtti. Erkenciler, bu nedenle de dernek olarak “Farkındayım, Park Etmiyorum” stikırları hazırladıklarını ve bunu farkındalık amacıyla dağıtacaklarını söyledi.

Engelli bir vatandaşın hayatın her alanında olması gerektiğine değinen Tanrıkulu, “Bir şehri engelliye göre dizayn edersek engelliye göre planlarsak aslında herkese göre planlamış oluyoruz. O anlamda da gerçekten çok mutluyum. Edirne Türkiye’deki birçok şehrin ilerisinde. Dünyada da birçok şehri dolaştık, beraber gittik. Engelliler için neler yapılıyor diye hep araştırmalar yaptık. Bu anlamda da gerçekte ben çok mutluyum. Bugün burada akülü, aküsüz arabasıyla dolaşan dostlarımızı sokakta, yaşamın içinde, konserde, tiyatroda, maçta, olan hayatın içinde olan, hayatı yaşayan, yaşaması gereken zaten bundan daha doğal hiçbir şey olamaz. Yeter ki biz engel olmayalım” dedi.

Engelli vatandaşların yaşamlarını daha da kolaylaştırabilmek için Belediye olarak sürekli çalışacaklarını ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapacaklarını kaydeden başkan yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, “Engelsiz Kent Edirne” diyor Recep Başkanım. Ve bunun içinde elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yeterli mi, değil. Tamam mı, asla değil. Ne yapabileceğimizi her gün yeniden yeniden tartışıyoruz. Yeniden yapmaya çalışıyoruz. İnanın bir bankamatikte ya da bir veznenin önünde engelli bir dostumuz zorluk çektiği zaman kendimi çok kötü hissediyorum. Gerçekten çok kötü hissediyorum. Bu akülü arabaların şarj cihazlarını koyarken yaşamı birlikte hissedebileceğimiz, birlikte yaşayacağımız insanlarımızın da yaşayabilmelerini sağlamak istiyoruz. Evlerinde asansörleri olmayan, dışarıya annesinin babasının sırtında çıkmak zorunda kalan dostlarımı duyunca, görünce çok üzülüyorum. O anlamada biz ne yapsak azdır, yetersizdir. Daha fazlasını yapmak zorundayız. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle beraberim” şeklinde konuştu.

Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu daha sonra törene katılan vatandaşlara karanfil dağıttı.