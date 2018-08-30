Edirne’de 30 Ağustos Zaferi kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Edirne’de saat 09.30’da Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin’in tören alanına gelmesiyle başladı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kamu ve kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı!na çelenklerin sunulmasının ardından Vali Özdemir’in makamında tebrikleri kabul etmesi ve askeri birliklerin geçit töreni ile son buldu.

Öte yandan, tören boyunca özel hareket polislerinin zırhlı araçlarla tören alanında ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alması dikkat çekti.