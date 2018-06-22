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22 Haziran 2018 14:44

Edirne’de 310 bin 614 seçmen oy kullanacak

Edirne’de 310 bin 614 seçmen, 999 sandıkta oy kullanacak.

Edirne’de 310 bin 614 seçmen oy kullanacak

22 Haziran 2018 14:44


Edirne İl Seçim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Edirne merkezde 129 bin 665 seçmen 376 sandıkta, Enez’de 9 bin 309 seçmen 34 sandıkta, Havsa’da 15 bin 815 seçmen 54 sandıkta, İpsala’da 21 bin 984 seçmen 74 sandıkta, Keşan’da 62 bin 536 seçmen 205 sandıkta, Uzunköprü’de 49 bin 212 seçmen 164 sandıkta, Lalapaşa’da 5 bin 373 seçmen 31 sandıkta, Süloğlu’da 4 bin 932 seçmen 18 sandıkta, Meriç’te 11 bin 788 seçmen 43 sandıkta olmak üzere il genelinde toplam 310 bin 614 seçmen 999 sandıkta oy kullanacak


Öte yandan, Edirne merkezde 2, il genelinde 8 seyyar sandık 23 seçmene hizmet verecek.




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