Edirne’de 39 genç çiftçiye bin 443 adet küçükbaş hibe edildi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan ve il müdürlüğü tarafından organize edilen Genç Çiftçi Projeleri kapsamında, Edirne’de 39 genç çiftçiye toplam bin 443 adet küçükbaş hayvanın teslimi tamamlandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi ile tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayarak, kentsel göçün önlenmesine amacıyla kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmıştır” denildi.

Kırsalda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projelere 30 bin TL hibe ödenmekte olduğu belirtildi.

Edirne’de tahsis edilen 39 adet küçükbaş hayvancılık projesi kapsamında her bir genç çiftçiye 35 dişi, 2 erkek olmak üzere 37 küçükbaş hayvan verilmesi planlandığı bildirildi. Enez ilçesinden 2, Havsa ilçesinden 2, İpsala ilçesinden 6, Keşan ilçesinden 5, Lalapaşa ilçesinden 5, Meriç ilçesinden 5, Merkez ilçeden 3, Süloğlu ilçesinden 5 ve Uzunköprü ilçesinden 6 olmak üzere, 39 genç çiftçiye toplam bin 443 adet küçükbaş hayvanın tesliminin Kasım ayı sonu itibariyle tamamlandığı kaydedildi.