Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 12:37

Edirne’de 39 genç çiftçiye bin 443 adet küçükbaş hibe edildi

Edirne’de, Genç Çiftçi Projeleri kapsamında 39 genç çiftçiye toplam bin 443 adet küçükbaş hayvanın teslimi tamamlandı.

Edirne’de 39 genç çiftçiye bin 443 adet küçükbaş hibe edildi

02 Aralık 2017 12:37


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan ve il müdürlüğü tarafından organize edilen Genç Çiftçi Projeleri kapsamında, Edirne’de 39 genç çiftçiye toplam bin 443 adet küçükbaş hayvanın teslimi tamamlandı.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi ile tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayarak, kentsel göçün önlenmesine amacıyla kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmıştır” denildi.


Kırsalda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projelere 30 bin TL hibe ödenmekte olduğu belirtildi.


Edirne’de tahsis edilen 39 adet küçükbaş hayvancılık projesi kapsamında her bir genç çiftçiye 35 dişi, 2 erkek olmak üzere 37 küçükbaş hayvan verilmesi planlandığı bildirildi. Enez ilçesinden 2, Havsa ilçesinden 2, İpsala ilçesinden 6, Keşan ilçesinden 5, Lalapaşa ilçesinden 5, Meriç ilçesinden 5, Merkez ilçeden 3, Süloğlu ilçesinden 5 ve Uzunköprü ilçesinden 6 olmak üzere, 39 genç çiftçiye toplam bin 443 adet küçükbaş hayvanın tesliminin Kasım ayı sonu itibariyle tamamlandığı kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
19
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    11°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç