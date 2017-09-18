Edirne’de 54 bin 901 öğrenci ders başı yaptı

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından, Merkez Plevne İlkokulunda, Edirne Valisi Günay Özdemir’in katılımıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış programı yapıldı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyerek, “Özellikle öğrencilerimiz ve velilerimiz çok heyecanlı. Bu heyecanların ve bu mutluluklarını il valisi olarak paylaşmak istiyorum. Çünkü okul başlangıçları her yıl hem öğrencilerimiz için hem öğretmenlerimiz için hem de velilerimiz için anlamlı ve önemli bir gündür” dedi.

Valinin talimatıyla gölgeye alındılar

Öte yandan, okul bahçesinde düzenlenen açılış programında, tören alanında uzun süre ayakta bekleyen minik öğrenciler, sıcak havadan bunalınca Vali Özdemir’in talimatıyla okul bahçesi içerisinde bulunan gölge bölgelere yönlendirildi.

Konuşmaların ardından Edirne Valisi Günay Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve beraberindeki heyet, minik öğrencilerin ilk derslerine katılarak, heyecanlarına ortak oldu.

54 bin 901 öğrenci ders başı yaptı

Kentte, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarına 5 bin 933, ilkokul 1. sınıflarına 4 bin 700, ortaokul 5.sınıflarına 4 bin 258, ortaöğretim 9. sınıflarına 4 bin 395 öğrenci olmak üzere 19 bin 286 öğrenci kayıt edilirken, toplam 54 bin 901 öğrenci eğitim öğretime devam edecek. Öğretim yılı itibariyle il ve ilçelerimiz resmi okul ve kurumlarında 4 bin 213 öğretmen ve idareci, 471 personel olmak üzere toplam 4 bin 684 kişi de görev yapmaya başladı.