Edirne'de 56 bin 155 öğrenci ders başı yaptı

Edirne'de 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, toplam 56 bin 155 öğrenci ders başı yaptı.

Edirne'de, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılışı nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. İlk olarak Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler, Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirdi.

Program, Edirne Merkeze bağlı Şükrüpaşa İlkokulunda düzenlenen törenlerle devam etti. Edirne Valisi Günay Özdemir'in de katılımıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış programında, öğrenciler ders başı yaptı.

56 bin 155 öğrenci ders başı yaptı

Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre il genelinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarına 6 bin 659, ilkokul 1. sınıfa 4 bin 115, ortaokul 5. sınıfa 4 bin 13, ortaöğretim 9. sınıfa 4 bin 57 öğrenci olmak üzere 18 bin 844 öğrenci kayıt edildiği, toplam 56 bin 155 öğrencinin eğitim öğretime devam edeceği açıklandı.

Öğretim yılı itibariyle il ve ilçelerde resmi okul ve kurumlarında 4 bin 219 öğretmen ve idareci, 445 personel olmak üzere toplam 4 bin 664 kişi de göreve başladı.

Derslik başına 20 öğrenci düşüyor

2018-2019 eğitim öğretim yılında resmi ve özel olmak üzere il genelinde okul öncesi 24, ilkokul 106, ortaokul 87, örtaöğretim 62, özel eğitim okulu 15 ve 1 bilim ve sanat merkezi olmak üzere toplam 295 okul bulunurken, bağlı kuruluşlar ile birlikte toplam 313 okul ve kurum mevcut. Yine il genelinde 295 okul olmak üzere toplam 3 bin 79 derslik bulunurken, derslik başına ortalama 20 öğrenci düşüyor.

Öte yandan, 2018-2019 eğitim öğretim yılında il okullarına 458 bin 668 adet ücretsiz ders kitabı dağıtımı yapıldı. Ayrıca Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kent genelinde yaklaşık 50 okul önünde bugün itibariyle koruma ve denetim görevlerine başladı.