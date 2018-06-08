Edirne’de 56 bin 91 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim faaliyetinde bulunan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sona erdi.

Edirne’de, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 2’nci döneminde, okul öncesi eğitim kurumlarında 6 bin 567, ilkokulda 15 bin 993, ortaokulda 17 bin 650, genel liselerde 8 bin 915, meslek liselerinde 6 bin 543 ortaöğretimde 15 bin 458 ve özel eğitimde 423 olmak üzere toplam 56 bin 91 öğrenci karne aldı.

Yıl sonu itibariyle ilkokul 4. sınıflardan 3 bin 894, ortaokul 8. sınıflardan 3 bin 987 ve ortaöğretim 12. sınıflardan 3 bin 646 olmak üzere toplam 11 bin 527 öğrenci de mezun oldu. Öğretim yılında il ve ilçelerde 4 bin 168 öğretmen, 642 personel olmak üzere toplam 4 bin 810 kişi görev yaptı.

2017-2018 eğitim öğretim yılında okulların dağılım durumu; anaokulu 23, ilkokul 105, ortaokul 89, ortaöğretim 60, özel eğitim okulu 15 olmak üzere toplam 292 olarak açıklandı. İlde bağlı kuruluşlar ve 1 Bilim Sanat Merkezi ile birlikte toplam 310 okul ve kurumun mevcut olduğu bildirildi.

Edirne’de, 292 okulda toplam 2 bin 800 derslik bulunduğu, okul öncesi derslik başına 22, ilkokulda derslik başına 16, ortaokulda derslik başına 16, genel lisede derslik başına 23, meslek lisesinde derslik başına ortalama 16 öğrencinin düştüğü açıklandı.

2017-2018 eğitim öğretim yılı 2’nci dönemde toplam 56 bin 91 öğrenci karne alırken, 18 bin 792 öğrenci takdir belgesi, 10 bin 256 öğrenci teşekkür belgesi, 2 bin 465 öğrenci onur belgesi, 2 bin 200 öğrenci iftihar belgesi, 422 öğrenci de üstün başarı belgesi aldı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Merkez 50.Yıl İlkokulunda karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Vali Özdemir, öğrencilerle tek tek ilgilenerek, karnelerini takdim etti. Karne dağıtım programına, Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve müdür yardımcıları da katıldı.