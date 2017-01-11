Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 15:25

Edirne’de 653 devlet yatırımının 333’ü tamamlandı

Edirne’de 653 devlet yatırımının 333’ü tamamlandı

11 Ocak 2017 15:25

Edirne Valisi Günay Özdemir’in başkanlığında il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Devecihan Kültür Merkezi’nde Edirne Valisi Özdemir’in başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına, kamu kurum yönetici ve müdürleri ile ilçe belediye başkanları katıldı.
İl Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası Edirne Valiliği’nce yapılan yazılı genel değerlendirmede, 2016 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 653 projenin yer aldığı açıklandı. Söz konusu projelerin toplam bedelinin yaklaşık 4,1 milyar TL olduğu bildirilirken, projeler için önceki yıllarda 1 milyar 117 milyon TL harcandığı ve 2016 yılında da 793 milyon TL ödenek kullandırılması öngörüldüğü belirtildi. Dördüncü yatırım dönemi içinde yapılan çalışmalar dahilinde 623 milyon TL harcama yapılarak projelerin yüzde 79 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığı bildirildi.

653 projenin 333’ü tamamlandı
İl Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası Edirne Valiliği’nce yapılan yazılı genel değerlendirmede, “Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarımızca yapılan bu yatırım harcamaları sonucu, 2016 yılı dördüncü döneminde, kamu kuruluşlarımızın programlarında yer alan 653 projenin 333 tanesi bitirilmiş, 2’si tasfiye edilmiş, 238’i devam etmekte olup 80’ine ise henüz başlanamamıştır” denildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
-2
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç