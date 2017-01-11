Edirne’de 653 devlet yatırımının 333’ü tamamlandı

Edirne Valisi Günay Özdemir’in başkanlığında il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Devecihan Kültür Merkezi’nde Edirne Valisi Özdemir’in başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına, kamu kurum yönetici ve müdürleri ile ilçe belediye başkanları katıldı.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası Edirne Valiliği’nce yapılan yazılı genel değerlendirmede, 2016 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 653 projenin yer aldığı açıklandı. Söz konusu projelerin toplam bedelinin yaklaşık 4,1 milyar TL olduğu bildirilirken, projeler için önceki yıllarda 1 milyar 117 milyon TL harcandığı ve 2016 yılında da 793 milyon TL ödenek kullandırılması öngörüldüğü belirtildi. Dördüncü yatırım dönemi içinde yapılan çalışmalar dahilinde 623 milyon TL harcama yapılarak projelerin yüzde 79 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığı bildirildi.



653 projenin 333’ü tamamlandı

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası Edirne Valiliği’nce yapılan yazılı genel değerlendirmede, “Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarımızca yapılan bu yatırım harcamaları sonucu, 2016 yılı dördüncü döneminde, kamu kuruluşlarımızın programlarında yer alan 653 projenin 333 tanesi bitirilmiş, 2’si tasfiye edilmiş, 238’i devam etmekte olup 80’ine ise henüz başlanamamıştır” denildi.