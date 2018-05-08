Edirne’de 975 bin TL değerinde uyuşturucu yakalandı

İpsala Gümrük Sahasına 01 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen sürücülüğünü Makedon uyruklu O.R. isimli şahsın yaptığı yabancı plakalı otomobilde İpsala Gümrük Müdürlüğü personelince yapılan rutin kontrol esnasında, aracın bagajında ve stepne bölümüne gizlenmiş vaziyette 15 kilogram 745 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.

İpsala Gümrük Sahasında gerçekleşen diğer operasyonda ise Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen sürücülüğünü Makedon uyruklu D.A. isimli şahsın yaptığı, yine Makedon uyruklu N.A. ve N.A. isimli şahısların ise yolcu olarak bulunduğu otomobilde yapılan detaylı aramada yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette 23 kilogram 220 gram esrar yakalandı.

Söz konusu yakalamalara ilişkin olarak gözaltına alınan 4 şahıs, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Ele geçirilen esrarın piyasa değerinin yaklaşık 975 Bin TL olduğu tahmin ediliyor. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.