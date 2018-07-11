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11 Temmuz 2018 18:44

Edirne’de arı ölümleri tedirgin etti

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşanan arı ölümleri tedirginliğe neden olduEdirne Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erdoğan Altınordu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “2018 üretim yılı haziran ayının son haftasında ayçiçekleri çiçeklenmeye başlamış olup hala devam ediyor.

Edirne’de arı ölümleri tedirgin etti

11 Temmuz 2018 18:44

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşanan arı ölümleri tedirginliğe neden oldu


Edirne Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erdoğan Altınordu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “2018 üretim yılı haziran ayının son haftasında ayçiçekleri çiçeklenmeye başlamış olup hala devam ediyor. İlimiz arıcılarından ve ilimize diğer illerden gelen gezgin arıcılar tarafından birliğimize son günlerde gelen yoğun şikayetler var. Kolonilerde sebebini açıklayamadığımız bir şekilde ani kayıplar olduğu şikayetlerini alıyoruz. Ayçiçek tarlalarına uçan arılar geri gelmiyor. Arıların ayçiçeği tarlalarının üzerinde kaldığını gözlemliyoruz. Yirmi çerçeve performansla gelen koloniler dört-beş çerçeveye düştü. Tarlacı popülasyonların tamamen bittiği kovan uçuş tahtalarının önlerinde ve yerlerde yoğun miktarda arı ölümleri görüyoruz. Konuyu ilgili müdürlüklere aktardık. Bir an önce önlemler alınmalı” dedi.




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