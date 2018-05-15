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15 Mayıs 2018 15:43

Edirne’de ‘Askıda Ekmek’ kampanyası başlatıldı

Edirne Belediyesi ve Edirne Fırıncılar Odası Derneği bu Ramazan ayında da ‘Askıda Ekmek’ projesine devam ediyor.

Edirne’de ‘Askıda Ekmek’ kampanyası başlatıldı

15 Mayıs 2018 15:43

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Kimse aç kalmasın, ihtiyacı olan askıdan alsın. Çünkü bizler komşusu açken tokun yatamadığı bir coğrafyadan geliyoruz" dedi.


Edirne Belediyesi ile Edirne Fırıncılar Odası Derneği’nin Ramazan ayı dolayısıyla başlattığı ‘Askıda Ekmek’ kampanyasına bir destek de İstasyon Mahallesi’nden geldi. İstasyon Mahallesi’nde fırıncılık yapan Mehmet Gürocak; ‘Askıda Ekmek’ kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerine el uzatılacağını, ihtiyaç sahipleri için elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini söyledi.


Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da "Kimse aç kalmasın, ihtiyacı olan askıdan alsın" sloganıyla başlatılan kampanyaya duyarsız kalmayan Mehmet Gürocak’a teşekkür etti.


Edirne’de uzun zamandır, Edirne Fırıncılar Derneği ile birlikte ’Askıda Ekmek’ uygulamasını gerçekleştirdiklerini belirten Tanrıkulu, "Bizler komşusu açken, tokun yatamadığı bir coğrafyadan geliyoruz. Komşusu açsa rahat uyamayan bir toplumuz biz. İstiyoruz ki, halkımızdan hiç kimse mağdur olmasın. Toplum olarak, belediye olarak onlara en iyi yardımı yapalım. Askıda ekmek ne? 3 ekmek parası ödeyip 2 ekmek alıyorsunuz. Askıda kalan ekmek de ihtiyacı olanda kalıyor" dedi.


Tanrıkulu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın da desteğiyle ‘Askıda Ekmek’ kampanyasının artarak devam edeceğini söyledi.


Edirne Fırıncılar Odası Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz da böylesine güzel bir projenin içinde yer aldıkları için gururlu olduklarını söyledi.




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