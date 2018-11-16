Edirne'de av malzemesi satan dükkanlar denetlendi

Edirne’nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği Uygulaması" yapıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği Uygulaması" yapıldı.
Ülke genelinde yapılan uygulama kapsamında, Keşan'daki 7 ayrı av bayii ve piroteknik malzeme satışı yapan iş yeri denetlendi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, olumsuzlukla karşılaşılmadı. Keşan'daki av bayii ve piroteknik malzeme satışı yapanların yasaların belirttiği kurallara uyduğu görüldü.