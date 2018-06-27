Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 16:30

Edirne’de aynı günde ikinci kadın cinayeti

Edirne’de, aralarında gönül ilişkisi bulunduğu iddia edilen çift, tek katlı binada ölü bulundu.

Edirne’de aynı günde ikinci kadın cinayeti

27 Haziran 2018 16:30

Polis ekipleri, olay yerinde tek bir silah bulurken, bir cinayet ve ardından aynı silahla intihar şüphesi üzerinde duruyor.


Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Edirne Merkez Barutluk Mahallesi Hatip Cami Sokak üzerinde bulunan tek katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan silah sesi duyan komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri evde V.D. ile R.A.’nın cesediyle karşılaştı. Polis ekipleri, olay yerinde tek bir silah bulurken, bir cinayet ve ardından aynı silahla intihar şüphesi üzerinde duruyor.



1 ay önce de bıçaklayarak yaraladı


Uzun süredir aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öğrenilen V.D.’nin yaklaşık bir ay önce de konuşmak için çağırdığı R.A.’ya bıçakla saldırarak kolundan yaraladığı öğrenildi. Olay sonrası R.A.’nın bir süre V.D. ile görüşmediği ve hakkında şikayetçi olduğu öne sürüldü. Olayda hayatını kaybeden V.D.’nin evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilirken, R.A.’nın eşinin daha önce öldüğü ve 1 çocuk annesi olduğu belirtildi.


Olay yerinde 7.65 çapında silahın yanı sıra 6 adet boş kovan tespit edildi. İlk belirlemelere göre V.D.’nin önce R.A.’yı vurup daha sonra aynı silahla intihar ettiği düşünülüyor.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
25
°
C
  • Perşembe
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç