Edirne’de bebek ve uyku semineri

Akınal, bebeklere doğru uyku alışkanlığını kazandırmak için annelere ve babalara önemli bilgiler verecek.

Edirnelilere halk sağlığı konusunda birçok bilgilendirici eğitim ve seminerler veren Edirne Belediyesi, bu kez Uyku Danışmanı Sinem Gerger Akınal’ı konuk edecek. 24 Aralık Pazar günü saat 12.00’de Edirne Belediyesi Eski Nikah Salonu’nda gerçekleştirilecek olan ‘Bebek ve Uyku Semineri’nde, Uyku Danışmanı Sinem Gerger Akınal; ‘Uyku Nedir? Neden İhtiyacımız var?’, ‘Uyku Eğitim Nedir?’, ‘Aylara Göre Uyku Eğitimi Nasıl Olur?’, ‘Uyku Eğitim Metotları Nelerdir?’, ‘Gece Boyunca Kesintisiz Uyku Nasıl Olur?’, Uyku Rutini Nasıl Oluşturabiliriz?’, Doğru Uyku Alışkanlığını Nasıl Kazandırırız?, ‘Uyku Düzenini Nasıl Koruruz?’, ‘Uyku Düzenini Nasıl Koruruz?’ gibi soruları yanıtlayacak, bebeklere doğru uyku alışkanlığını kazandırmak için anne ve babalara önemli ipuçları verecek.

Edirne Belediyesi olarak Edirne halkının sağlığı çok önemsediklerini ifade eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Edirnelilerin sağlığını korumak, sağlık konusunda halkımızı bilinçlendirmek adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye’de birçok bebek sallanarak, emzirerek, pışpışlanarak uyuyor ve bu durum uzun yıllar bu şekilde gidiyor. Bir bebeğin kendi yatağında kendi kendine uykuya dalması, bebeğin gelişimi için de çok önemli. Uyku Danışmanı Sinem Gerger Akınal, bu konuda bize önemli bilgiler verecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerine tüm Edirne halkını davet ediyoruz" dedi.